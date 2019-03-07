ماما ماغي لـ'الحرة': الإنسانية أولا

في مقابلة خاصة مع قناة الحرة عقب تسلمها جائزة المرأة الشجاعة في واشنطن، قالت الناشطة الاجتماعية المصرية "ماما ماغي" إن الجائزة التي تسلمتها هي جائزة لـ"كل إنسان ينتمي للإنسانية"، ويعمل من أجل قيم الحق والخير والجمال.

ودعت ماما ماغي إلى مزيد من العمل الخيري وإتاحة الفرص لكسر دورة الجهل والمرض. وتحدثت عن محتاجين صاروا الآن قادة في مجتمعاتهم لأنهم وجدوا الفرصة.

وكانت ماما ماغي تخلت عن عدة فرص ضمنها لنا المستوى الاجتماعي الرفيع الذي ترعرعت فيه، وقاومت القيود المفروضة على قيادة النساء لتؤسس منظمة "أطفال ستيفان" غير الحكومية والتي تقدم خدماتها لأكثر المناطق القروية ومدن الصفيح في مصر فقرا، بغض النظر عن دين أو انتماء أو لون المستفيدين.

وتعمل المنظمة المسيحية على توفير المأكل والملبس والتعليم والتوجيه للأطفال، فضلا عن تدريبات للراشدين بينها برنامج لتمكين النساء والشابات.

ساهمت جهودها في تقديم الأسس التعليمية والإنقاذ من دوامة الفقر لعشرات آلاف المصريين. حازت ماما ماغي الملقبة بـ"أم تيريزا مصر" عدة جوائز مصرية ودولية وتم ترشيحها لجائزة نوبل للسلام.

وعملت على تجاوز الضغوط الأسرية والعادات الاجتماعية الممارسة على النساء من طبقتها الاجتماعية لإدماج الفقراء والمنسيين في النظام التعليمي والاقتصاد المصريين.