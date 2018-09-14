مانافورت يوافق على التعاون مع المحقق مولر

وافق بول مانافورت الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية على التعاون مع التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تواطؤ الحملة مع روسيا.



وفي صفقة لتجنب محاكمة ثانية حول تهم غسل الأموال والعمل غير القانوني، وافق مانافورت الجمعة على الاعتراف بتهمتي التآمر ضد الولايات المتحدة وعرقلة عمل العدالة.



وسارع البيت الأبيض إلى القول إن اعتراف مانافورت "لا علاقة له" بالرئيس.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز الجمعة "هذا ليس له علاقة مطلقا بالرئيس او بحملته الرئاسية الناجحة 2016. الأمران منفصلان تماما".



وقد يواجه مانافورت السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في إطار الاتفاق وسيتخلى عن أربعة عقارات تقدر قيمتها بملايين الدولارات وكذلك حسابات مصرفية وبوليصة تأمين على الحياة.



وعمل مانافورت في حملة ترامب لنحو ستة أشهر في منتصف 2016، ودانته هيئة محلفين في محاكمة منفصلة بثماني تهم تتعلق باحتيال مالي.



إلا أن تلك التهم إضافة الى التهمتين اللتين اعترف بهما اليوم غير مرتبطة بحملة ترامب، بل تتعلق بعمله للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه الموالي لموسكو بين 2005 و2014.



وقال الادعاء إن مانافورت تصرف بشكل غير قانوني لصالح يانوكوفيتش وحصل على عشرات ملايين الدولارات التي قام بتبييضها من خلال قبرص وغيرها من الدول ولم يدفع ضرائب عليها.



