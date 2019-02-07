"إنتل" تنقل مباريات من الدوري الإنكليزي بتقنية True View

ابتداء من 10 آذار/ مارس، سيتمكن عشاق الكرة المستديرة من متابعة مباريات الدوري الإنكليزي بتقنية الواقع الافتراضي الذي يتيح خاصية التمتع بأدق حيثيات المباريات.

فشركة "إنتل" التي تتيح نقل أفضل دوريات العالم مثل دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة (NBA) ورابطة كرة القدم الأميركية (NFL)، والليغا الإسبانية، عن طريق تقنية مشاهدة مقاطع الفيديو بزاوية 360 درجة، وخيارات الاستمتاع بالواقع الافتراضي، أبرمت عقدا مع ثلاثة من أكبر أندية "بريمير ليغ" الإنكليزي، ويتعلق الأمر بكل من آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي.

وتعتزم "إنتل" استخدام تقنية الصورة الحقيقية (True View) في ملاعب تلك الأندية والتي تتيح وفق الشركة "التقاط المباراة من كل زاوية".

وهذا يعني أن أنصار هذه الفرق سيتمكنون من مشاهدة مناظر متعددة الزوايا للمباريات وإلقاء نظرة شاملة على حركات اللاعبين في الميدان.

وتعطي الشركة مثالا عن خصائص تقنية الصورة الحقيقية التي تنوي استخدامها لتغطية مباريات الأندية الثلاثة ضمن الدوري الإنكليزي، والتي سيستطيع المتابعون من خلالها الجزم بدقة حول حالات التسلل من عدمها، عبر خدمة خط الليزر الذي يقطع الشك باليقين بخصوص وضعية اللاعبين سواء تعلق الأمر بالمدافعين أم المهاجمين.

وتضيف "إنتل" أنها ستوفر أجهزة العرض Intel True View، التي يتم تشغيلها بواسطة كاميرات فائقة الوضوح، على التلفزيون من خلال شركاء البث.

وتتابع الشركة ذاتها بأنه "يمكن لآرسنال وليفربول ومانشستر سيتي نشر مقاطع الفيديو المنقولة بتقنية True View على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بضع ساعات من مبارياتهم".

وأفادت "إنتل" بأنها "لا تغلق باب العمل مع الأندية الأخرى من الدوري الإنكليزي الممتاز، مثل مانشستر يونايتد (أكثر الفرق نجاحا في الدوري)، لكن تركيزها الآن هو ضمان عمل تقنية True View بشكل مثالي مع آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي".

وقال جيمس كاروانا نائب الرئيس والمدير العام لشركة "إنتل سبورتس" في بيان "تستمر التجارب الإعلامية المكثفة في خلق المزيد من الفرص للفرق الرياضية والبطولات من أجل وضع تجربة المشجعين في المقام الأول." ثم أردف "لدينا فرصة لتغيير تجربة محبي إحدى أفضل البطولات الرياضية في العالم من خلال تقنياتنا الرائدة والمتميزة."