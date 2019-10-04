مدرب "المانشافت" يعلن حلا وسطا لأزمة الحارسين

عندما يصبح لفريق حارسان متألقان فإن الأمر قد يتحول إلى نقمة بدلا من نعمة، كما هو الحال حاليا مع المنتخب الألماني.

وبعد أن قرر مدرب المنتخب يواخيم لوف أن يقحم حارس مرمى برشلونة الإسباني مارك أندريه تير شتيغن أساسيا، ثار غضب رئيس نادي بايرن ميونيخ، أولي هونيس، مطالبا أن يكون مانويل نوير الحارس الأساسي للمانشافت.

وقد هدد هونيس بمقاطعة المنتخب الألماني وعدم إرسال أي من لاعبي بايرن ميونيخ إلى المنتخب الوطني، في حال تم استعباد نوير من حراسة المرمى كأساسي.

إلا أن لوف قرر تهدئة الموقف واللجوء إلى حل وسط، فاتخذ قرارا بإشراك الحارسين في مباريات المنتخب بالتناوب، خلال جولات المانشافت المقبلة في تصفيات أمم أوروبا 2020.

وقال لوف "لقد أكدت عدة مرات، أن مانويل نوير هو رقم 1 وكابتن الفريق فيما يخص مباريات البطولة الأوروبية، طالما لم يحدث شيء غير عادي."

وكانت المطالبات قد تزايدت خلال الفترة الأخيرة بوضع تيرشتيغن (27 عاما) في حراسة المرمى بشكل أساسي بدلا من نوير (33 عاما).