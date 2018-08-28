لا مستحيل في أميركا

خاص بمـوقع الحرة/رابح فيلالي

تمطر السماء بغزارة خارج خيمته..

وحيد جدا هو في صمته. عمره لا يتجاوز الثانية عشر سوى بقليل.. لا حيلة له لسرقة بعض الغفوة من النوم سوى توسد ذراعه اليمنى والدفع بجدار غلاف الخيمة البلاستيكية إلى الخلف بالقدر الذي يسمح به جهده..

يستمر الجهد طوال الليل. وينام متقطعا بين الغفوة والغفوة.. ازدادت حدة المطر في الخارج وخارت قواه، قبل أن يشعر بحرارة ما في يده وجمود كامل في حركتها ورعشة في كامل جسده.

اعتقد لوهلة أن إحساس الموت يتسرب إلى أطرافه.. صرخ بأعلى صوته. أشعل الرفاق ما توفر من ضوء شمعة في الخيمة، ليجدوا أفعى تلتف حول يده. صرخ الجميع.. وهاموا في كل اتجاه.

حملوه على أكتافهم إلى أقرب عمود كهربائي اعتقادا منهم أن الصعق بالكهرباء سوف يطرد سم الأفعى من جسده الناعم. زاد الوضع سوءا قبل أن يتدخل الفريق الطبي التابع للأمم المتحدة لإنقاذ حياة "مانيونع ريد خير"، الطفل اللاجئ في مخيم الأطفال الأيتام على الحدود السودانية ـ الإثيوبية.

"ما نيونغ" هذا المساء هو نجم السهرة هنا في واشنطن أمام جمهور متعدد الألوان والمواقع في المدينة جاء ليستمع إلى قصة ذلك الطفل الهارب من الحرب الأهلية في جنوب السودان بعد أن حملته أمه بصحبة شقيقته هروبا في الصحراء الكبيرة، إلا أن القدر ساقه إلى مسار مجهول التفاصيل في رحلة استمرت لمدة 23 عاما.

هذا المساء سوف يتحدث "مانيونغ" عن سر اختياره لفنجان القهوة ليكون دليله في واشنطن لمساعدة آلاف اللاجئين الآخرين من أبناء شمال وجنوب السودان العالقين حتى اللحظة في مخيمات حدود الدول التسع المجاورة للسودان في قارة الإفريقية.

بكثير من الألم، قال "مانيونغ" إن أمه لم تملك طوال الحرب التي اجتاحت وطنه الأم ـ السودان ـ حيلة لحمايته وشقيقته، وإنه فقد في صحراء الحدود الواسعة ووجد نفسه مقطوع الصلة بعائلته؛ يقطع التلال والجبال وسط زئير الأسود والثعالب رفقة آلاف الأطفال المشردين بحثا عن خيط أمل يقودهم إلى أحد مراكز الأمم المتحدة في هذا الخلاء الممتد بلا نهاية.

طال المسار جدا في تلك الصحراء. أكلت الأسود آلافا من أولئك الأطفال المشردين قبل الوصول إلى الخيام الأممية، حيث أعطوه رقما وخيمة مشتركة مع رفاق آخرين على أمل أن تأتي أمه في اليوم الموالي لأخذه إلى حضنها وبيتها. لكن الأم لم تأت أبدا. لم يصله خبر عنها. ظل هناك في انتظار معجزة قدومها لمدة 13 عاما، إلى أن قُبل لاجئا في الولايات المتحدة الأميركية، ليبدأ رحلة حياة جديدة!

هذه المرة، اختلفت التجربة عن سابقتها. يقول إنه لأول مرة في حياته يذهب إلى الحمام في مكان مغلق ويتوفر له أكل كاف ومتنوع على الطاولة في نهاية المساء. أو مرة ينال فرصة أخد حمام والحصول على أكثر من لباس واحد. والأهم، مدرسة سعيدة باستقباله بين صفوفها، وأناس لا يسألونه عن قصته المؤلمة التي لا يريد أن يرددها على مسمع الآخرين لأن ذلك الألم يخصه لوحده.

سكنت السعادة قلبه. هنا سيكون آمنا إلى حين بلوغه الثامنة عشر من عمره. لكن المستقبل يبدأ باكرا دائما. مرت السنوات سريعا وكان عليه أن يكون طالبا متفوقا، وأن يجد طريقته الخاصة لدفع تكاليف دراسته الجامعية.

أبلغته مستشارته المدرسية أن موهبة الجري التي يملكها يمكن أن تصنع له مخرجا مختلفا في الحياة عبر ارتباطه بنادي "ريتشموند" للركض. رد مازحا أنه في كل مراحل حياته كان يركض في الصحراء مجانا وبلا هدف، فكيف سيكون الحال الآن والركض سوف يحقق له حلم الالتحاق بالجامعة من خلال ناد رياضي سوف يتكفل بدفع مصاريف دراسته الجامعية.

ابتسمت له الحياة. مر العام بعد الآخر وتخرج من تلك الجامعة ليبدأ حقبة جديدة في الحياة، أرادها أولا أن تكون لاستعادة الاتصال المستحيل بوالدته التي لا يعرف عنها شيئا.

توفر له أخيرا بعض المال. وجد الخيط الأول عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي التي سلمها رسالة مشحونة العواطف والأشواق إلى أم لم يعد يستطيع أن يرسم ملامحها أو حتى يجمع معالم وجهها.

ولأن الفرح يحصل مرات قليلة في حياة الأشخاص أمثال مانيونغ، قاده خيط بحثه، الذي استمر لسنوات، إلى والدته أخيرا؛ لكن والده كان قد فارق الحياة حزنا وحسرة على صغيره الذي ضاع من والدته في الصحراء.

في ذلك المخيم الذي جمعه بوالدته وشقيقته التي تركها رضيعة، وأصبحت الآن أما فرحة بصغارها، لمعت في دهنه تلك الفكرة الخارقة بعد أن راقب نساء وأطفال المخيم يعملون في حقول زراعة القهوة، ثم يبيعون المحصول بأسعار زهيدة.

عاد إلى واشنطن ليبدأ رحلة جديدة في الحياة، عنوانها أنه ينعم بالأمان والحياة تحت سماء أميركا، وفوق أرضها لا مكان للمستحيل.

قال لصديقه المقرب ستكون حبات القهوة هذه حكاية ما بقي من العمر الآتي. اختار لنفسه ألا يمد يدا لأحد ليطلب مساعدة للاجئين في وطنه الأم وأن القهوة سوف تكون دليله إلى كل سكان واشنطن للحديث عن قصة اللاجئين.

بدأت الفكرة صغيرة وكبرت مع كل رشفة قهوة من سكان العاصمة الأميركية. في كل مرة يقول لزبائنه إنه هنا ليس لبيع القهوة بالقدر الذي يحرص فيه على إسماعهم قصة هذه القهوة ومن يزرعونها.

هناك أطفال لا يستطيعون الحصول على وجبة طعام كافية ولا على لقاح صحي ولا على تعليم كاف، وذنبهم أنهم ولدوا لاجئين. سيكون المستقبل أمامهم مجرد قصة لجوء طويلة بلا نهاية.

كبر الحلم، وأحب سكان واشنطن القصة وروح الوفاء في الرجل، خاصة أنه اختار تسمية قهوته على اسم ذلك المخيم الذي قضى فيه طفولته.

تعددت فناجين القهوة، وسارعت مؤسسات رسمية في واشنطن وهيئات إغاثة عالمية إلى طلب القهوة وجعلها هدية تقدمها لضيوفها. سعى كثير من السكان إلى اقتناء القهوة تضامنا مع الفكرة وإعجابا بها.

كبر الحلم ونجح "مانيونغ" في استقدام عشرة أطفال، ثم مئة طفل من المخيمات إلى مدارس أميركا. تطوعت عائلات أميركية من أصول مختلفة لإيوائهم. التحق بعض هؤلاء بجامعات أميركية، وباتت القهوة باتت علامة تجارية مسجلة في تاريخ وأسواق واشنطن على أنها القهوة التي تحكي قصة اللاجئين في جنوب السودان.

عندما التقيت "مانيونغ" لأول مرة، قال لي وهو يصافحني "أنا أعرفك لأنني تابعت تغطياتك للحرب والسلام في جنوب السودان"، فأجبته: "أنت بقصتك العظيمة هذه تجدد التأكيد على أن لا مستحيلا في أميركا".

ضحك كثيرا كعادته، وعرض عليّ فنجانا من القهوة التي جعل من شعارها وجها للمحبة القادمة من بلد مزقته الحروب وتشرد أبناؤه في كل أصقاع العالم.