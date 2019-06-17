مايكروسوفت تستأنف بيع منتجات هواوي

استأنف متجر مايكروسوفت بيع أجهزة حواسيب هواوي المحمولة، التي كانت قد أوقف بيعها في أيار/مايو الماضي في أعقاب قرار السلطات الأميركية حظر بيع أجهزتها في السوق الأميركية.

ووفقا لموقع "سي نت" المتخصص بالأخبار التقنية فإن متجر مايكروسوفت أعاد طرح منتجات هواوي بعد تقييم للتعليمات والأنظمة.

وتطرح هواوي من خلال متجر مايكروسوفت حواسيب "هواوي ميت بوك إكس برو" بسعر 1499 دولار، و"هواوي ميت بوك دي" بسعر 999 دولار، و"هواوي ميت بوك" بسعر يتراوح بين 999-1299 دولار.

ورغم وجود أجهزة هواوي ضمن ما يعرض في متجر مايكروسوفت إلا إنه لا يمكنك اختيارها أثناء عملية الشراء، في حين يمكن الاختيار ما بين منتجات: ديل، إتش بي، أسوس، ريزر، لينوفو، إم أس أي، إيسر، سامسونغ ومايكروسوفت.

وأقرت واشنطن في آيار/مايو الماضي حظرا على تصدير التكنولوجيا الأميركية إلى شركة هواوي الصينية لما تشكله من خطر على الأمن القومي.