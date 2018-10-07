مايكروسوفت تسحب تحديثا لويندوز 10

سحبت شركة مايكروسوفت للبرمجيات تحديثا جديدا لنظام التشغيل ويندوز 10، بعد رصد مشاكل من بعض المستخدمين، كفقدان ملفات أو عدم تمكن بعض التطبيقات من الاتصال بالإنترنت.

وقالت الشركة انها تفاجأت بهذه المشكلة، بعد كل الاختبارات التي قامت بها، قبل إطلاق التحديث الجديد ( 1809) .

وفيما لم تحدد مايكروسوفت عدد المتضررين من المشكلة، نصحت كل المتأثرين بها بالتواصل معها مباشرة،

كما حثت المستخدمين الذي قاموا بتنزيل التحديث الجديد يدويا، عدم تثبيته في أجهزتهم إلى حين حل المشكلة.

ومن المتوقع أن تتوقف مايكروسوفت عن إرسال أي تحديثات جديدة إلى حين إصلاح الخلل.