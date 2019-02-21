أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيقاً جديداً مجانيا من "أوفيس" مخصص لويندوز 10، بتصميم مبسط.

وقالت الشركة إن تجربة استخدام التطبيق ستكون شبيهة باستخدام خدمات أوفيس من خلال موقع Office.com.

ستمكن النسخة الجديدة من "أوفيس" المستخدم من الوصول السريع إلى كافة التطبيقات والملفات التي تستخدم أوفيس، كما يدعم الإصدارات المجانية منWord Excelو وPowerPoint وOutlook.

وقالت مايكروسوفت إن النسخة الجديدة ستكون متوفرة للاستخدام خلال أسابيع، وستأتي على شكل تحديث لتطبيقات "أوفيس". وبإمكان المستخدمين تنزيله من متجر التطبيقات.

وقالت مايكروسوفت إن تطبيق أوفيس الجديد مبني كتطبيق إنترنت تقدمي Progressive Web Apps-PWA. شاهد الفيديو التالي الذي يعرف بتطبيقات PWA: