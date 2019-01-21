مايكروسوفت ستوقف دعم 'ويندوز' الهواتف

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها لن تدعم نظام Windows 10 Mobile الخاص بالأجهزة الذكية بدءا من 10 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ودعت الشركة المستخدمين إلى الاستعانة ببرامج أخرى مدفوعة أو طرف ثالث، وأوصت بالانتقال إلى أجهزة مدعومة بنظامي أندوريد أو نظام iOS.

وقالت إن مستخدمي Windows 10 Mobile لن يتلقوا بعد هذا التاريخ المذكور تحديثات أمان جديدة، أو إصلاحات عاجلة، أو خيارات دعم مجانية، أو تحديثات تقنية عبر الإنترنت من مايكروسوفت مجانا.

وأوضحت أن الإصدار 1709 من ويندوز 10 هو الإصدار الوحيد الذي ستدعمه حتى هذا التاريخ.

وبالنسبة لهواتف Lumia 640 من مايكروسوفت فإن النسخة 1703 من ويندوز سينتهي دعمها يوم 11 حزيران/يونيو المقبل.

لكن الشركة أوضحت أنه بعد انتهاء الدعم، سيستمر الإنشاء التلقائي أو اليدوي للنسخ الاحتياطية الجديدة للإعدادات وبعض التطبيقات لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 10 آذار/مارس 2020.

وقد تستمر بعض الخدمات بما في ذلك عمليات تحميل الصور واستعادة جهاز من نسخة احتياطية للعمل حتى 12 شهرا آخر من انتهاء الدعم.

وبالنسبة للتطبيقات، أوضحت أن مطوريها (ومن بينهم مايكروسوفت) سيكون بمقدورهم إنهاء دعم أي تطبيق في أي وقت.