بومبيو: إيران مسؤولة عن هجوم ناقلتي النفط

حمل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد إيران مسؤولية الهجومين على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وتعهد بومبيو في مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي"، بأن تضمن الولايات المتحدة حرية المرور عبر مضيق هرمز الحيوي.

ولم يوضح بومبيو الخيارات التي تدرسها واشنطن لحماية الملاحة أو لمعاقبة إيران بعد الهجوم على ناقلتي النفط.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن "ما يجب أن تعرفوه أننا سنضمن حرية الملاحة عبر المضيق".

وتمر ثلث إمدادات النفط البحرية في العالم عبر مضيق هرمز، وهي قناة ضيقة تحدها إيران شمالا وتربط الخليج بخليج عمان.

وقال بومبيو إنه "تحد دولي مهم للعالم بأسره"، مؤكدا على أن "الولايات المتحدة ستعمل على اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة وغيرها، لتحقيق هذا الهدف".

ولفت الوزير الأميركي إلى أنه لن يقدم أدلة أميركية على تورط إيران في انفجارات خليج عمان، مؤكدا أن "ما حدث لا لبس فيه".

وأضاف الوزير الأميركي "كان ذلك هجمات من قبل جمهورية إيران الإسلامية على الملاحة التجارية وعلى حرية الملاحة بنية واضحة لمنع المرور عبر المضيق".