ماي تحدد موعد رحيلها عن رئاسة الحكومة

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستتنحى عن منصبها قبل أن تجري البلاد انتخاباتها الوطنية المقررة في عام 2022.

وعقب وصولها إلى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس، قالت ماي "أعتقد أنه من الصواب أن يقودنا زعيم آخر للحزب في تلك الانتخابات العامة".

ونجت ماي مساء الأربعاء من تصويت على حجب الثقة بين نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه، كان قد أثاره نواب مستاؤون من الطريقة التي تتعامل بها مع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحصلت ماي على دعم 200 نائب مقابل 117 صوتوا ضدها بعد أن قالت للنواب في اجتماع خاص إنها سوف تسلم السلطة إلى زعيم محافظ آخر قبل الانتخابات القادمة.

لكن ماي لم تقل ماذا ستفعل إذا واجهت بريطانيا انتخابات عامة مبكرة بسبب الانقسامات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما يتوقع كثيرون.