ماي تتنحى عن زعامة المحافظين

تقدم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الجمعة استقالتها من زعامة حزب المحافظين الحاكم لينطلق رسميا سباق على خلافتها يمكن أن يشهد تبني الحزب موقفا أكثر تشددا من قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستتنحى بعد أن فشلت في إنجاز عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي في الوقت المحدد لذلك مما عمق أزمة سياسية في الدولة المنقسمة التي تكابد لتنفيذ بريكست منذ استفتاء 2016.

وستواصل ماي مهامها في رئاسة الوزراء إلى أن ينتخب حزبها زعيما جديدا في سباق مزدحم بالمرشحين ستكون القضية الرئيسية فيه الخروج من الاتحاد الأوروبي والصيغ المتضاربة لطريقة تحقيق أكبر تحول سياسي بريطاني منذ أكثر من 40 عاما.

وقالت المتحدثة باسم ماي للصحفيين الجمعة إن رئيس الوزراء "ستركز خلال الفترة المتبقية لها في المنصب على الأجندة الداخلية التي وضعتها في بؤرة اهتماماتها كرئيسة للوزراء".

ويحتدم بالفعل السباق على خلافتها منذ أسابيع، ويعلو جدل المرشحين حول ما هو صحيح وما هو خاطئ في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وسيتم تلقي طلبات الترشح الرسمية في الـ10 من حزيران/يونيو على أن يتم استكمال عملية الاختيار بحلول نهاية تموز/يوليو.

ويعد وزير الخارجية السابق بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا. ويتبنى جونسون موقفا أشد صرامة فيما يتعلق ببريكست، إذ يرى أنه يجب تنفيذ الانسحاب سواء باتفاق أو من دونه قبل انقضاء المهلة الجديدة التي تنتهي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

ويحاول جونسون، رئيس بلدية لندن السابق، إقناع حزب المحافظين بأنه مرشح الحزب الوحيد الذي يمكنه الفوز في الانتخابات العامة الجديدة.

ومن بين الشخصيات المنافسة البارزة الأخرى وزير الخارجية الحالي جيريمي هنت ووزير البيئة مايكل جوف اللذان يتخذان موقفا أكثر اعتدالا فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي.