ماي تسعى لتأجيل 'بريكست'

تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل قصير الأمد لموعد مغادرة بلادها للكتلة.

نقلت وكالة أنباء "برس أسوسييشن" البريطانية عن مصادر في مكتب ماي بأنها ستكتب إلى قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء للمطالبة رسميا "بوقت أكثر قليلا."

وصوت مجلس العموم الأسبوع الماضي لصالح تأجيل موعد بريكست ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو/ جزيران، لكن بعض زعماء الاتحاد أشاروا إلى أن الأمر قد يتطلب عامين آخرين.

وقال وزير التعليم البريطاني داميان هايندز لهيئة الإذاعة البريطانية الأربعاء إن التأجيل قصير الأمد هو الخيار الصحيح.

وذكر أن العملية استمرت بالفعل منذ أكثر من عامين، مضيفا "أعتقد أن الناس سئموا بعض الشيء من انتظار البرلمان لكي يتعاون ويمرر الاتفاق".