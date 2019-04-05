ماي تطلب إرجاء جديدا لبريكست

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إرجاء بريكست حتى نهاية حزيران/يونيو 2019، في رسالة بعثتها الجمعة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وتبلغ رئيسة الوزراء البريطانية توسك في رسالتها طلبها تمديد المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم خروج دولة عضو من الاتحاد الأوروبي، وتقترح أن ينتهي هذا الإرجاء في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو 2019.

واقترح توسك من جهته إرجاء "مرنا" لبريكست لمدة يمكن أن تصل إلى 12 شهرا، بحسب مسؤول أوروبي كبير.

وتقول الحكومة البريطانية إنها لا تزال في طور السعي إلى الحصول على اتفاق "يسمح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 23 أيار/مايو 2019، وبالتالي إلغاء (المشاركة) في الانتخابات الأوروبية، لكنها ستواصل التحضير لإجراء الانتخابات في حال لم يكن ذلك ممكنا".

وكتبت ماي "سياسة الحكومة كانت وتبقى مغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة ومن دون إرجاء غير مبرر".

ودخلت المملكة المتحدة في أزمة سياسية، بعد رفض النواب البريطانيين ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وأرجىء بريكست الذي كان متوقعا في 29 آذار/مارس حتى 12 نيسان/أبريل على أمل التوصل إلى اتفاق يوافق عليه البرلمان إلى ذلك الحين.

وبدأت رئيسة الوزراء محادثات مع حزب العمال المعارض لإيجاد تسوية يمكن أن تدعمها غالبية النواب.