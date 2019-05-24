ماي تعلن موعد استقالتها

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجمعة أنها ستغادر منصبها في السابع من حزيران/يونيو المقبل، بعد فشلها في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.

وقالت ماي في تصريحات أدلت بها خارج مقر إقامتها في داونين ستريت إن "عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام".

ووصلت الضغوط على ماي للاستقالة بسبب فشلها في الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق إلى نقطة حرجة هذا الأسبوع مع استقالة وزير كبير فيما عبر العديد من زملائه في مجلس الوزراء عن شكوكهم بشأن مشروع قانون بريكست.



ويمكن أن تبقى ماي في منصبها كرئيسة للوزراء بشكل مؤقت لعدة أسابيع حتى يختار نواب الحزب وأعضاؤه من يخلفها. وسيصبح الزعيم المحافظ الجديد رئيسا للوزراء من دون الحاجة لإجراء انتخابات عامة.



وقال العديد من المشرعين المحافظين بالفعل إنهم سيترشحون ليحلوا محل ماي، ويكملون رحلة بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي. ومن أوائل المرشحين بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق والبطل القوي لحملة بريكست.



يذكر أن ماي تولت رئاسة الوزراء في يوليو/ تموز 2016، وأمضت جل تلك الفترة في محاولات فاشلة للخروج من الاتحاد الأوروبي.



وكان مقررا أن تغادر بريطانيا في 31 تشرين الأول/أكتوبر، لكن البرلمان لم يوافق بعد على شروط الطلاق.