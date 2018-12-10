مصادر: ماي ستؤجل التصويت على بريكست

يرتقب أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين تأجيل التصويت المرتقب في البرلمان البريطاني الثلاثاء على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حسب ما أفادت به مصادر حكومية.

وقالت مصادر حكومية إنه تم الاتفاق على تأجيل طرح الاتفاق للتصويت بسبب الرفض المتوقع للاتفاق حال إجراء التصويت في موعده، حسب ما أفاد به مراسل "الحرة".

وأعلنت رئاسة الوزراء أن ماي ستلقي كلمة أمام البرلمان في وقت لاحق الاثنين حول اتفاق بريكست، دون أن توضح مضمون الكلمة.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية عقدت في وقت سابق الاثنين مشاورات مع نواب حزب المحافظين في مجلس العموم، واجتماعا عاجلا عن بعد مع أعضاء الحكومة.