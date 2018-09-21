ماي: مباحثات بريكست في طريق مسدود

اعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الجمعة أن رد الاتحاد الأوروبي على خطتها المتعلقة باتفاق بريكست "غير مقبول" وأقرت بأن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود".

وقالت ماي في بيان متلفز إنه "ليس مقبولا أن يتم ببساطة رفض مقترح الطرف الآخر من دون شرح مفصل ومقترحات مقابلة".

وأوضحت: "نحتاج الآن لأن نسمع من الاتحاد الأوروبي ما هي المسائل الحقيقية وما هو البديل الذي يقترحونه حتى نتمكن من مناقشتها".

وقالت وسائل إعلام بريطانية الجمعة إن مقترحات ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي انهارت بعد ما وصفته بـ "الإذلال" الذي حدث أمام قادة الاتحاد خلال قمة غير رسمية في النمسا.

وبعد مأدبة عشاء في مدينة سالزبورج، قال قادة الاتحاد الأوروبي إنهم سيسعون من أجل التوصل لاتفاق الانسحاب الشهر المقبل لكنهم حذروا ماي من أنها إذا لم تقدم تنازلات بشأن التجارة والحدود الأيرلندية بحلول تشرين الثاني/نوفمبر فإنهم على استعداد للتأقلم مع خروج بريطانيا دون اتفاق.

ورأت وسائل الإعلام البريطانية في ذلك رسالة واضحة، وكتبت صحيفة "الغارديان": "ماي تتعرض لمذلة" بينما جاء عنوان صحيفة "تايمز": "إذلال ماي".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس المقبل، بعد استفتاء شعبي في بريطانيا العام الماضي، لكن لا شيء واضح حتى الآن فيما يخص خطة الانسحاب.

فالجانبان لم يتوصلا لاتفاق بشأن الانسحاب وخصوم ماي يتربصون بها وبعض المعارضين للخطة تعهدوا بالتصويت ضد أي اتفاق محتمل للانسحاب.

وتقول كل من لندن وبروكسل إنهما ترغبان في التوصل لاتفاق، لكن الوقت ضيق إذا كان لبرلماني بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يصدقا على اتفاق بحلول 29 آذار/مارس.