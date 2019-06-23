الخطأ الذي يندم عليه بيل غيتس

يرى مؤسس شركة مايكروسوفت ورئيسها التنفيذي السابق بيل غيتس أن خسارة سوق الهواتف الخلوية لصالح نظام أندرويد يعد "خطأ كبيرا".

وأضاف في مقابلة مع موقع "تيك كرانش" المتخصص بأخبار التقنية أن النجاح أو الخسارة في سوق البرمجيات وأنظمة التشغيل يعني إما الحصول على الحصة الأكبر أو أن تكون الخاسر الأكبر.

وأشار إلى أن أكبر أخطائه بغض النظر عن أي سوء تقدير حصل فيها، هو ما سبب أن تكون حصة مايكروسوفت في سوق الهواتف الخلوية ليست كحصة أندرويد المسيطرة حاليا، والتي كان يفترض بمايكروسوفت أن تقود هذه السوق في الأصل.

وقدر غيتس سوق أنظمة الهواتف الخلوية لغير أجهزة آبل بنحو 400 مليار دولار.

وألمح إلى أن اهتمام مايكروسوفت بسوق أجهزة الحاسوب جعلها من الشركات الرائدة والقيادية على مستوى العالم، ولكنها أخفقت في تقدير أهمية أنظمة الهواتف الخلوية الذي أضحى محركا كبيرا في سوق التقنية.