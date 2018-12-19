تباينت ردود الفعل الدولية حول القرار الأميركي للانسحاب من سوريا، في ظل وجود مخاوف من عدم هزيمة داعش بالكامل في المنطقة.

ووسط ارتياح روسي لهذه الخطوة، قالت إسرائيل إنها تعرف كيف تدافع عن نفسها ضد أي تهديدات، فيما أبدت بريطانيا مخاوفها من عدم هزيمة التنظيم بالكامل.

اقرأ أيضا: واشنطن تعلن بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستدرس تداعيات قرار الانسحاب لكنها "تعرف كيف تدافع عن نفسها" ضد تهديدات محتملة، وستقوم إسرائيل بدراسة برنامج الانسحاب الأميركي وكيفية تنفيذه وتداعياته.

من جانبها نقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن قرار سحب القوات الأميركية من سوريا يساعد على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة هناك.

وأضافت الخارجية الروسية أن مبادرة لتشكيل لجنة دستورية سورية ستكلل بالنجاح مع انسحاب القوات الأميركية.

وقال توبياس إلوود وهو وزير في وزارة الدفاع البريطانية، عدم قناعته بالقول إن تنظيم داعش في سوريا قد هزم.

وقال الوزير البريطاني على تويتر"أختلف بشدة"، مضيفا "داعش تحول إلى أشكال أخرى من التطرف، والتهديد لا يزال قائما بقوة".

المصدر: وكالات