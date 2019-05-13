ما هي الأهمية الاستراتيجية لميناء الفجيرة؟

سُلطت الأضواء خلال الأيام الماضية على ميناء الفجيرة الإماراتي بعد تعرض أربع سفن تجارية قرب الميناء لأعمال تخريب.

والفجيرة منفذ بحري إماراتي وميناء للنفط يقع على الساحل الشرقي للإمارات والأهمية الاستراتيجية للفجيرة تكمن في وقوعها على بحر العرب.

ويعتبر ميناء الفجيرة بوابة التقاء خطوط النقل والتجارة البحرية بين الشرق والغرب.

ويتمتع الميناء بموقع استراتيجي يتيح للإمارات تصدير النفط من دون المرور بمضيق هرمز، وبالتالي ضمان حركة التصدير في حال حصول أية توترات إقليمية.

ويتيح الميناء أيضا الوصول المباشر إلى خليج عُمان والمحيط الهندي والبحر الأحمر وشرق إفريقيا والعديد من الدول المجاورة.

وقد هددت إيران عدة مرات بإغلاق مضيق هرمز في حال حدوث مواجهة عسكرية في الخليج.

ويحتوي الميناء على منصتين لتصدير النفط وعلى أنبوب يؤمن النفط من أبو ظبي حيث توجد غالبية الاحتياطي النفطي الإماراتي.

ويبلغ طول أنبوب النفط 406 كلم ويتيح نقل 600 ألف برميل من النفط يوميا. وميناء الفجيرة له قدرة تخزين كبرى تبلغ 70 مليون برميل.

ويرتبط بخط لنقل الغاز من قطر وهو لا يزال يعمل رغم إغلاق موانئ الإمارات في وجه السفن المتجهة من وإلى قطر.

وتخطط موانئ أبو ظبي التابعة التي تدير الميناء إلى تطوير وتعزيز دوره الاستراتيجي ضمن خطط البلاد للميناء المستقبلية.

وتعمل موانئ أبو ظبي على بناء مصفاة في ميناء الفجيرة بطاقة 400 ألف برميل يوميا.

ومع أعمال التطوير سترتفع طاقة الميناء الاستيعابية إلى 1.5 مليون حاوية بواقع 700 ألف طن من البضائع العامة سنويا بحلول 2030، وسيشهد الميناء زيادة الأرصفة إلى 21 رصيفا.