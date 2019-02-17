مبابي يمنح 'سان جيرمان' مزيدا من التفوق

منح هدف كيليان مبابي في الشوط الثاني باريس سان جيرمان الأحد الفوز 1-صفر على مستضيفه سانت إيتيين، ليواصل البطل مسيرته نحو لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وهز مبابي مهاجم فرنسا، الذي لم يسجل في آخر مباراتين في الدوري، الشباك في الدقيقة 73 ليرفع فريق المدرب توماس توخيل رصيده إلى 62 نقطة من 23 مباراة.

ووسع الفوز تفوق باريس سان جيرمان على أقرب ملاحقيه في الصدارة إلى 12 نقطة بعد تعادل ليل صاحب المركز الثاني، الذي خاض مباراتين أكثر من المتصدر، بدون أهداف في ملعبه مع مونبلييه في وقت سابق الأحد.

ويحتل سانت إيتيين المركز الخامس ولديه 40 نقطة.

وبعد خمسة أيام من الفوز على مانشستر يونايتد 2-صفر باستاد أولد ترافورد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، سيطر فريق العاصمة على الكرة أغلب الوقت لكنه كان بلا أنياب في الشوط الأول ولم يسدد سوى كرة واحدة على المرمى مقابل تسديدتين لسانت إيتيين.

ولعب باريس سان جيرمان بدون الثنائي المصاب نيمار وإدينسون كافاني بينما أراح توخيل لاعب الوسط المؤثر ماركو فيراتي.

وفي غيابه قدم خوان بيرنات ولياندرو باريديس أداء صلبا في وسط الملعب بينما عاد ماركينيوس إلى خط دفاع من ثلاثة لاعبين.

المصدر: رويترز