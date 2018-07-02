مباحثات أردنية-روسية بشأن الوضع في الجنوب السوري

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الاثنين إنه سيبحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو الثلاثاء وقف إطلاق النار في جنوب غرب سورية.

وأضاف في تصريحات صحافية من عمان أنه سيناقش جهود وقف إطلاق النار لتخفيف وطأة الوضع الإنساني هناك، أنه يتطلع "لحديث صريح لبحث كيفية الوصول لوقف إطلاق النار بأسرع وقت“.

وتشن قوات النظام السوري المدعومة من روسيا حملة عسكرية لاستعادة بلدات جنوب غرب البلاد قرب الحدود مع الأردن وإسرائيل تسيطر عليها فصائل معارضة.

ويأتي هذا فيما قالت الأمم المتحدة الاثنين أن عدد النازحين من جنوب غرب سورية ارتفع إلى 270 ألف شخص جراء القتال والقصف المكثف من قبل قوات النظام.