مباحثات لمسؤول عسكري أميركي في أنقرة

يجري قائد القوات الأميركية في أوروبا الجنرال كورتيس سكاباروتي مباحثات الأربعاء مع مسؤولين أتراك في أنقرة تتناول بشكل خاص التطورات في الشمال السوري.

وتأتي زيارة سكاباروتي في ظل أجواء توتر أميركي تركي بشأن صفقة شراء تركيا منظومة صواريخ إس 400 الدفاعية الروسية، والتقارب التركي الروسي، ورفض أنقرة الالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران، فضلا عن قضية القس الأميركي أندرو برانسون المحبوس منزليا في تركيا بتهمة العلاقة مع الداعية المعارض فتح الله غولن.

وكان سكاباروتي بحث هاتفيا في 27 حزيران/يونيو الماضي مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أثناء تولي الأخير رئاسة الأركان العامة، خارطة الطريق التي توصلت إليها واشنطن وأنقرة بشأن مدينة منبج السورية.