مبادرة أميركية مغربية حول سفر الإرهابيين

أطلقت الولايات المتحدة والمغرب الخميس مبادرة مشتركة حول سفر الإرهابيين تحت مظلة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن المبادرة التي تحمل اسم "مبادرة تحسين قدرات رصد وحظر سفر الإرهابيين عبر تعزيز التحريات عن الإرهابيين ومشاركة المعلومات"، ستضم إلى جانب الحكومات المحلية وقوات إنفاذ القانون، منظمات دولية لتبادل الخبرات حول تطوير واستخدام أدوات التحري ووضع القوائم الفعالة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأوضح البيان أن أربعة ورش عمل إقليمية ستعقدها المبادرة في العامين الجاري والمقبل لتطوير مجموعة من الإجراءات الأمنية تعرض على اجتماع المنتدى الوزاري في 2019.

وكان مجلس الأمن الدولي قد قرر بالإجماع في كانون الأول/ديسمبر الماضي تبني قرار يطلب من الدول الأعضاء استخدام أدوات التعرف على بيانات وقياسات المسافرين وإنشاء قوائم ترقب للإرهابيين المعروفين والمشتبه فيهم.