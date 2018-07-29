رام الله: مبادرة مصرية للمصالحة.. وإسرائيل تفرج عن فتاة

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس السبت إن وفدا من حركة فتح يتوجه إلى القاهرة الأحد لتسليم موقف الحركة من المبادرة المصرية الأخيرة لإنجاز المصالحة مع حركة حماس.

وأضاف عباس ”الأشقاء المصريون أرسلوا لنا موضوعا أو فكرة عن موضوع المصالحة، وغدا سيذهب وفد يحمل موقفا فلسطينيا واضحا بخصوص المصالحة الوطنية".

وأعلن خلال الأيام الماضية عن مبادرة مصرية لم تنشر بشكل رسمي من أي طرف تهدف إلى إتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس بعد تعثر جهود سابقة لإنهاء 11 عاما من الانقسام.

ميدانيا، أعلنت الجبهة الشعبية في غزة عن مقتل ناشطين في جناحها العسكري فجر الأحد في انفجار قال شهود عيان إنه ناتج عن صاروخ محلي الصنع.

أما في الضفة الغربية، فأفرجت إسرائيل الأحد عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي بعد قضائها عقوبة لمدة ثمانية أشهر لصفعها جنديين إسرائيليين.

ونقلت التميمي (17 عاما) ووالدتها ناريمان، التي سجنت أيضا بسبب هذه الواقعة، من سجن شارون في إسرائيل إلى قرية النبي صالح في الضفة الغربية، بحسب المتحدث باسم مصلحة السجون الاسرائيلية آساف ليبراتي.

كما أوقفت السلطات الإسرائيلية السبت إيطاليين اثنين وفلسطينيا بعد أن رسما لوحة جدارية لعهد التميمي، وقال بيان لشرطة الحدود الإسرائيلية إن الموقوفين "ألحقوا أضرارا بالسياج الأمني في منطقة بيت لحم"، ورسموا على الجدار بوجوه مقنعة، وحاولوا الفرار عندما أوقفتهم الشرطة.