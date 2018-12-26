مبارك يدلي بشهادته في قضية اقتحام السجون

يدلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة الأربعاء في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون والتي تعاد فيها محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

ورفض مبارك الرد على أسئلة القاضي قبل الحصول على إذن من القوات المسلحة ورئيس الجمهورية لأسباب "تتعلق بالأمن القومي".

وقال: "كانت هناك مخططات كثيرة تحاك ضد الدولة لكنني لن أتحدث عنها قبل الحصول على إذن من الجهات المعنية ورئاسة الجمهورية".

وأوضح أن "الأنفاق التي تسلل عبرها عناصر من حماس موجودة من قبل 25 يناير"، مشيرا إلى أن السلطات المصرية قامت بتدميرها ولكن "من يعملون على تدميرها كانوا يتعرضون لإطلاق نار من غزة".

وتابع أن "هناك تنسيقا دوليا بين حماس والإخوان قبل 25 يناير".

وكانت محكمة النقض قد ألغت أحكاما أصدرتها محكمة الجنايات تقضي بإعدام مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه رشاد البيومي وغيرهم والمؤبد لآخرين. وأمرت بإعادة محاكمتهم.