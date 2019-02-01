الانسحاب الأميركي من كوريا الجنوبية 'غير مطروح'

قال مبعوث الولايات المتحدة لكوريا الشمالية ستيفن بيغون إن أي انسحاب للجنود الأميركيين المنتشرين في كوريا الجنوبية ليس مطروحا على طاولة المفاوضات مع بيونغ يانغ.

وأضاف بيغون في كلمة في جامعة ستانفورد الأميركية "لسنا معنيين بأي محادثات دبلوماسية تتضمن مثل هذه المساومة. نقطة على السطر. هذا الأمر لم يناقش إطلاقا".

وأكد أن واشنطن وصول "تعهدتا بالالتزام بدعم مستقبل تحالفهما".

وكانت كوريا الشمالية قد أشارت مؤخرا إلى أن التزامها بـ"إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل" يفترض أن يشمل "سحب كل التهديدات النووية الأميركية"، وهذا يعني إعادة النظر في الاتفاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس دونالد ترامب قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أواخر شباط/فبراير الجاري من دون أن يحدد مكان الاجتماع، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض قبل أسبوعين.

يذكر أن القمة الأولى التاريخية بين ترامب وكيم عقدت في 12 حزيران/يونيو الماضي في سنغافورة، وتوصلا خلالها إلى اتفاق غير محدد بدقة للنزع النووي. إلا أنه لم يحرز تقدم ملموس منذ ذلك الحين.