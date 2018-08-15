باريس تتيح التبول في الشوارع

في باريس.. مدينة الحب والجمال، التي تعمل جاهدة على صيانة طبيعتها الساحرة ومكانتها البارزة كمقصد سياحي، أصبح التبول في شوارعها متاحا بكل أريحية وبلا خوف من مخالفة القانون.

المسؤولون في باريس توصلوا إلى حل لمشكلة التبول في الشوارع، من خلال وضع مبولة عامة مصممة لتنظيم عملية التبول.

"uritrottoir" كما يطلق عليها في الفرنسية، هي مبولة حمراء جافة وضعت على جانب الطرق، وتتيح التبول من خلال وضعية الوقوف.

المبولة، التي بدأت المدينة تجربتها حديثا، هي صديقة للبيئة إذ أنها تمنع تسرب الروائح الكريهة، وهي عبارة عن صندوق كبير فيه فتحة في المقدمة وفي أعلاه قش يتحول إلى سماد عضوي للاستخدام في الحدائق.

لكن بعض سكان باريس، خاصة الذين يقطنون المناطق التاريخية، لا تروقهم الفكرة لأنها، حسب ما يرون، تفسد المنظر العام أمام السياح الذين يتوافدون على المدينة.

إحدى هذه الـ "uritrottoirs" تقع على مسافة ليست ببعيدة عن كاتدرائية نوتردام التي يأتيها السياح من كل مكان، وتطل مبولة أخرى على السفن السياحية المارة في نهر السين.

وبالنسبة لعمدة المنطقة الرابعة في باريس أرييل ويل، فإن هذا الاختراع "عبقري" فبدونه "سيلجأ الرجال إلى التبول في الشوارع".

باولا بيليزاري، التي تمتلك معرضا فنيا في باريس ترى أنه لا يجب وضع شيء بهذا "القبح" في هذه المنطقة التاريخية.

فما رأيك بالخطوة؟