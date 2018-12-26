مبيعات قياسية خلال موسم الأعياد

وصلت قيمة مبيعات التسوق خلال موسم الأعياد الحالي في الولايات المتحدة 850 مليار دولار، بارتفاع 5.1 في المئة عن العام الماضي، حسب تقرير لبنك "ماستر كارد" صدر مؤخرا.

وكانت الاتحاد الوطني لتجار التجزئة قد تكهن بزيادة المبيعات بين 4.3 و4.8 في المئة.

وتمثل هذه الأرقام المبيعات في المتاجر ومن خلال الإنترنت في الفترة من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 24 كانون الأول/ديسمبر الماضيين.

وقالت وكالة رويترز إن المبيعات هذا العام هي الأعلى منذ ست سنوات.

وتعكش الأرقام متانة الاقتصاد الأميركي، وتشير إلى أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وإغلاق الحكومة الفيدرالية لم تؤثر على ثقة المستهلكين.

لكن ستيف سادوف، من ماستر كارد، أبدى تفاؤله الحذر بشأن الأداء الموسم المقبل.