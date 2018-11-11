'يوم العزاب'.. مبيعات قياسية في الصين

حطمت شركة "علي بابا" الصينية، رقما قياسيا جديدا الأحد فيما يتعلق بمبيعات "يوم العزاب" الذي تحتفل به الصين في يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وحققت شركة التسوق الإلكتروني الضخمة مبيعات تخطت حاجز الـ 25 مليار دولار، لتحطم بذلك رقمها السابق الذي وصل إلى 24.15 مليار دولار خلال العام المنصرم.

و"يوم العزاب"، هو أكبر حدث للتسوق الإلكتروني في العالم، والذي يفوق يوم "الجمعة السوداء" في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.

ووصلت مبيعات "علي بابا" في الساعة الأولى من اليوم إلى 9.92 مليار دولار، وكانت أكثر المنتجات مبيعا هي الهواتف الذكية والإلكترونيات، بالإضافة إلى مواد غذائية ومستلزمات مثل الحليب المجفف والحفاضات.

ما هو 11/11؟

"يوم العزاب" يعرف أيضا بـ "عطلة العيدان العارية"، بدأ الاحتفال به في 1993 بجامعة نانينغ الصينية، على يد طلاب أرادوا الاحتفاء بعزوبيتهم، وتم اختيار تاريخ 11/11 لأن الرقم يشبه أربعة أعواد منفردة.

وقبل أن يصبح "يوم العزاب"، حدثا تجاريا ضخما، كان الاحتفال به بسيطا، إذ يتناول فيه الشباب والشابات حلوى تدعى "بوكي".

وبوكي هي عبارة عن عيدان طويلة مصنوعة من البسكويت والشيكولاتة، يعتقد اليابانيون والكوريون أن من أكل أربعة عيدان منها (التي تشبه تاريخ 11/11)، سينعم بمقاييس الجمال والوسامة اليابانية، مثل الطول والرفع.

ورغم ارتباط اليوم بالعزبية، فإن نسبة كبيرة من الصينيين يعقدون حفل زفافهم في ذلك اليوم. ووصل عدد حفلات الزفاف في العاصمة بكين في 11/11 عام 2011 إلى أربعة آلاف زفاف مقارنة بـ 700 في الأيام العادية.

لكن لاحقا تحول العيد إلى حدث تجاري ضخم ينطلق في منتصف 11 تشرين الثاني/نوفمبر ويستمر لمدة 24 ساعة، ويشهد تخفيضات هائلة على منصات التسوق الإلكترونية مثل علي بابا أو في الأسواق العادية.