الجيش المصري يرد على صفحات ناطقة باسم القوات المسلحة والضباط

نفى المتحدث باسم الجيش المصري الأحد وجود أي صفحات تتحدث باسم القوات المسلحة المصرية باستثناء صفحة المتحدث على فيسبوك وتويتر.

وكانت صفحات قد انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل، تدعي أنها ناطقة باسم الجيش المصري رسميا أو بعض ضباطه، إلا أنه سرعان ما يتم إغلاقها بالبلاغات.

وقال المتحدث في بيان نشر على صفحته الرسمية إن القوات المسلحة "تؤكد بأنها تصدر كافة البيانات/المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري."

وأضاف البيان أن "الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على "فيسبوك-تويتر" هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".

وأهابت القوات المسلحة المصرية بـ"كافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة" .

وتنشر جهة تدعى "جبهة ضباط مصر" بيانات باسم القوات المسلحة المصرية، وضباط في الجيش وتدعو المواطنين إلى الخروج في تظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما تنشر بيانات داعمة لرئيس أركان الجيش السابق المعتقل الفريق سامي عنان.

وشهدت العاصمة المصرية القاهرة ومدنا الجمعة أخرى تجمعات محدودة لمتظاهرين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودفعت الشرطة الجمعة بتعزيزات إلى ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، حيث تجمع عشرات المناهضين للرئيس السيسي. ودفعت بـ"أعداد كبيرة من قوات الأمن المركزي إلى ميدان التحرير وسط تواجد ملحوظ لقوات الشرطة العسكرية".