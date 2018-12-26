واستطاع المتحف بالتعاون مع مختبر ريادي توفير نظارات الواقع الافتراضي "في أر"/ (VR) والهاتف الخلوي الذكي، في جولة يرون خلالها مناطق في المدينة، والأزمنة التي تعاقبت عليها، وكيف تغيرت المشاهد العمرانية فيها.

أطلق متحف برج داود لتاريخ القدس جولة تعريفية من نوع جديد تتيح لزائريه التعرف على التاريخ عبر تقنية الواقع الافتراضي.

إضافة إلى الرؤية، يستمع السائح خلال الجولة إلى سرد تاريخي للأحداث، والتمتع بمشاهد من القدس قبل تدميرها على يد الإمبراطورية الرومانية.

وتعود الآثار المعروضة خلال جولة تمتد ثلاث ساعات، إلى ما قبل 2000 عام.

ويقع "برج داود لتاريخ القدس" في قلعة من الفترة المملوكية، وهو بجانب البوابة التاريخية للقدس القديمة.

ويعرض المتحف قصة القدس في الديانات الثلاث: الإسلام، والمسيحية، واليهودية.