متسابق أميركي يفوز بأرقام قياسية

أثار مشارك أميركي في برنامج المسابقات الشهير "جيوباردي" دهشة المشاهدين بعد فوزه للمرة الرابعة عشرة الثلاثاء.

وربح المتسابق جيمس هولزاور نحو 119 ألف دولار الثلاثاء ليرفع حصيلة فوزه في البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي الشهير ألكس تريبيك، إلى نحو مليون وواحد وستين ألف دولار وليصبح ثاني متسابق يفوز بجائزة تفوق المليون دولار.

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وقال هولزاور الذي يعمل في مجال الرهانات الرياضية في بيان "إن مبلغ مليون دولار يمنح شعورا رائعا".

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المتسابق الآخر الذي فاز بأكثر من مليون دولار هو "كين جينينغز" وقد فاز بمبلغ يفوق المليونين ونصف بقليل ولكنه احتاج إلى اللعب 74 مرة.

وقد أعرب جينينغز على تويتر عن إعجابه بأداء هولزاور..

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ووضع هذا الفوز هولزاور في المرتبة الرابعة على لائحة أبرز الفائزين بشكل متتال في "جيوباردي".

ودخل الشاب المنحدر من لاس فيغاس التاريخ بفوزه قبل نحو أسبوعين بأكبر جائزة نقدية في البرنامج خلال يوم واحد، وقد وصلت إلى 110.914 دولارا.

لكن هذا الرقم القياسي حطمه المتسابق نفسه بعد أيام حين فاز بجائزة نقدية تجاوزت الـ130 ألف دولار في يوم واحد.