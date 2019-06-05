متصفح فايرفوكس سيمنع الـ'كوكيز'

أعلنت شركة موزيلا أن آخر تحديث من متصفح "فايرفوكس" سيمنع تلقائيا ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) التي مصدرها أطراف خارجية، وهو ما كان يتيح للمعلنين تتبع المستخدم خلال انتقاله من موقع لآخر على الإنترنت.

والكوكيز تعرف باسم سجلات التتبع أو سجلات المتصفح وهي قطع نصية صغيرة يخزنها المتصفح على حاسوب المستخدم، وتسجل عليها معلومات مثل تفضيلاته، ومحتويات عربة التسوق، وغيرها من البيانات التي تستخدمها المواقع.

لكن هذا الحظر التلقائي من فايرفوكس لن يشمل جميع ملفات تعريف الارتباط، حتى لا يؤثر على عمل مواقع الإنترنت، فهي تساعد على تذكر تسجيل الدخول إلى مواقع والاحتفاظ بمعلومات عن عربة التسوق.

وسيتيح فايرفوكس للمستخدم وقف هذا الحظر التلقائي والتحكم في درجات مختلفة من الحظر.

يذكر أن هذه الخاصية تم تشغيلها في متصفحات أخرى، مثل "بريف" و"سافاري"، وهي في الأخير منذ نحو عامين.

والسبب وراء هذا الاتجاه المتنامي لحماية خصوصية المستخدمين على المواقع هو زيادة حالات اختراق البيانات، وفضيحة بيع فيسبوك معلومات عن مستخدمين لشركة الاستشارات السياسية البريطانية "كامبردج أناليتيكا".

موزيلا قالت في مدونتها الرسمية إنها تؤمن بأهمية "وضع معيار جديد يضع خصوصية الأشخاص في المقام الأول".