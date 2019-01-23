متصفح مايكروسوفت يقيم مصداقية المواقع

عممت شركة مايكروسوفت خاصية على متصفحها "مايكروسوفت إيدج" لإبلاغ المستخدم بالمواقع التي يمكنه الوثوق بها، وتلك التي تقدم أخبارا مضللة.

ومن خلال Plugin يسمى NewsGuard تظهر رسالة للمستخدم تنصحه بالحذر من مواقع معينة مع إبداء الأسباب، مثل عدم دقة المحتوى أو انتهاك الخصوصية. واللافت أن هذا التحذير، حسب صحيفة الغارديان، طال مواقع عالمية شهيرة.

وNewsGuard هو شركة ناشئة تدار بواسطة محللين يعملون على تقييم المواقع وفق المعايير المهنية.

وفي الماضي، كان يسمح للمستخدمين بتحميل وNewsGuard يدويا، لكن مايكروسوفت قامت هذا الأسبوع بتحميله تلقائيا على كل نسخ المتصفح الخاصة بالهواتف المحمولة.

وباستخدام NewsGuard في المتصفح، ستظهر علامة خضراء تشير إلى أن الموقع موثوق به، وعلامة حمراء تعني أنه مشكوك فيه.

ويعتمد هذا التقييم على معايير مثل "النشر المتكرر لمحتوى زائف، والعناوين الخادعة ومحاولة جمع المعلومات"، وغيرها.