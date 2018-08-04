متظاهرون إيرانيون يهاجمون 'حوزة دينية'

هاجم متظاهرون إيرانيون ليل الجمعة السبت حوزة دينية في منطقة كرج القريبة من العاصمة طهران، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال مدير الحوزة الواقعة في مدينة اجتهاد حجة الإسلام هيندياني إن "حوالي 500 متظاهر هاجموا المدرسة ... محاولين كسر أبوابها".

وأضاف أن المحتجين "وصلوا وهم يحملون حجارة وكسروا كل نوافذ قاعة الصلاة وهم يرددون شعارات ضد النظام"، موضحا أن الشرطة قامت بتفريق المتظاهرين واعتقال بعضهم.

وتستمر موجة التظاهرات في أنحاء متفرقة من إيران منذ نهاية الأسبوع الماضي حيث وذكرت الوكالات الحكومية الإيرانية في وقت متأخر من مساء الخميس أن "تظاهرات متفرقة" ضمت بضع مئات الأشخاص جرت في عدد من مدن البلاد مثل شيراز والأحواز ومشهد وكرج قرب طهران.

وأظهرت تسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي ولم يعرف مصدرها، تظاهرات الخميس في مدن سياحية مثل أصفهان وكذلك في العاصمة طهران.

ويأتي ذلك بينما يترقب الإيرانيون موعد عودة تطبيق العقوبات الأميركية على النظام الإيراني الاثنين.