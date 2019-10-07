العراق.. أنباء عن أوامر اعتقال لعشرات الصحفيين والناشطين

أفاد صحفيون عراقيون الاثنين بأن السلطات العراقية أصدرت أوامر باعتقال عشرات الناشطين والصحفيين جراء تغطيتهم للمظاهرات.

وقال مغردون على تويتر بإن مذكرات الاعتقال طالت نحو 130 ناشطا وصحفيا عراقيا.

وأضاف هؤلاء أن أوامر الاعتقال استندت إلى المادة (4) من قانون الإرهاب، بينما السبب الحقيقي كان تغطيتهم للمظاهرات التي تشهدها البلاد.

وكان ناشطون ومتظاهرون من مدينة الناصرية أكدوا في اتصال هاتفي مع قناة "الحرة"، أن هناك حملة اعتقالات واسعة تطال الآن العديدة من المتظاهرين.

وأوضح ناشطون أن قائمة بالأسماء قدمت إلى مخاتير في مناطق متعددة من المدينة، وتحديدا أسماء الذين يتواصلون مع القنوات الفضائية الأجنبية، ما اضطر العديد منهم إلى المبيت خارج منازلهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت الأحد، سقوط أكثر من 100 قتيل و6000 جريح خلال المظاهرات التي شهدتها مناطق عدة في البلاد منذ ستة أيام، ضد الفساد والمنظومة الحاكمة.

وقد واجهت السلطات العراقية التظاهرات بحملة قمع وقطع للإنترنت، الأمر الذي استدعى ردود فعل دولية منددة.