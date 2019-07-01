متظاهرون يحتلون شوارع رئيسية في هونغ كونغ

استولى متظاهرون مناهضون للحكومة في هونغ كونغ على طرق رئيسية صباح الاثنين خلال تظاهرة حاشدة مؤيدة للديمقراطية في ذكرى تسليم المدينة للصين.

وقال مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية إنهم شاهدوا متظاهرين من الشبان يرتدون أقنعة ويستخدمون عوائق معدنية وبلاستيكية لإغلاق الشوارع التي احتلوها.

وطوقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين في شارع فنويك باير مع بزوغ الفجر، لكنها أحجمت عن مهاجمتهم.

واندلعت مواجهات غاضبة الأحد في محيط مقر برلمان هونغ كونغ بعد أن هاجم متظاهرون مؤيدون للشرطة محتجين ضد الحكومة.

ويصادف الاثنين انتقال السيادة في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي من بريطانيا إلى الصين في عام 1997.

وهتف الحشد المؤيد للشرطة "صينيون خونة" وكالوا الشتائم لخصومهم وغالبيتهم من الشبان.

وشهدت المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي هذا الشهر تظاهرتين حاشدتين هما الأكبر في تاريخ هونغ كونغ للمطالبة بإلغاء مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المطلوبين للصين.