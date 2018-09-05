متظاهرون يحرقون مبنى مديرية البلديات في البصرة

أفاد مراسل الحرة الأربعاء بأن متظاهرين غاضبين أضرموا النار في مبنى مديرية بلديات البصرة المجاورة لمبنى حكومة البصرة المحلية وسط المدينة، ما تسبب باحتراقه بالكامل.

وأضاف أن المتظاهرين أقدموا أيضا على إشعال النيران بالحديقة الأمامية لمبنى ديوان المحافظة بواسطة القنابل الحارقة، بعد أقل من 24 ساعة من قيام متظاهرين آخرين بإحراق المبنى.

ونشر ناشطون على موقع فيسبوك مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر جانبا من الحريق الذي اندلع في مبنى مديرية بلديات البصرة.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات منذ نحو أسبوع في محافظة البصرة الغنية بالنفط للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية والماء الصالح للشرب.

وشهدت المدينة الثلاثاء مقتل ستة متظاهرين وإصابة نحو 20 أخرين في مواجهات مع قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.