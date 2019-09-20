متظاهرون يسيطرون على نقطتي تفتيش تابعتين للنظام في دير الزور

قال ناشطون في المعارضة السورية إن محتجين مناهضين للحكومة سيطروا على نقطتي تفتيش تابعتين للجيش في محافظة دير الزور شرق البلاد.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاحتجاجات وقعت في مناطق تحت سيطرة الحكومة قريبة من تلك الواقعة تحت سيطرة مقاتلين مدعومين من الولايات المتحدة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.



وأضاف أن محتجين ساروا بعد صلاة الجمعة نحو نقطتي التفتيش وسيطروا عليهما، وأنه عندما حاولوا السير إلى قرية الصالحية، فتحت القوات النار، وقتلت شخصا وأصابت آخرين.



وذكرت "دير الزور 24"، وهي تنسيقية من النشطاء، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 10 آخرين في الاحتجاجات. وقالت إن المحتجين طالبوا القوات السورية والمليشيات المدعومة من إيران بمغادرة المنطقة.



