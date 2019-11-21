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الشرق الأوسط
متظاهرون يغلقون طريق ميناء حيوي في العراق
21 نوفمبر، 2019
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متظاهرون يغلقون طريق ميناء حيوي في العراق
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