متهمة كافانو توافق على الإدلاء بشهادتها

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن السيدة التي تتهم مرشح الرئيس الأميركي للمحكمة العليا بريت كافانو بالاعتداء عليها جنسيا، أصبحت مستعدة للإدلاء بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل لكن بشروط.

وتقول الباحثة الجامعية كريستين بلازي فورد (51 عاما) إن القاضي كافانو (53 عاما) اعتدى عليها جنسيا خلال سهرة في ضاحية واشنطن قبل 36 عاما، وهو ما ينفيه الأخير قطعا.

وقد استدعت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، المكلفة دراسة ترشيح كافانو، طرفي القضية الإثنين المقبل.



لكن ديبرا كاتز، محامية بلازي فورد، قالت إن الباحثة الجامعية لن تتمكن من الحضور يوم الإثنين، لكنها مستعدة للإدلاء بشهادتها في وقت لاحق من الأسبوع شرط أن تكون الجلسة "عادلة" وأن يتم توفير الأمن لها.

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ويمكن أن تؤثر اتهامات بلازي على موافقة الكونغرس على تعيين كافانو قبل أسابيع من الانتخابات النصفية.

وتأتي تطورات الخميس عشية انتهاء المهلة التي حددها الحزب الجمهوري لبلازي لتقرير ما إذا كانت ستقدم أدلة تدعم اتهامها لكافانو.