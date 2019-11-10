متهم بـ"التحرش بابنته".. مخرج أميركي ينهي دعوة قضائية ضد أمازون

أنهى المخرج الأميركي وودي ألن دعوى يطالب فيها شركة أمازون بتعويض قدره 68 مليون دولار بسبب تراجعها عن اتفاق لإنتاج وتوزيع أحد أفلامه.

وأبلغ ألن وأمازون المحكمة الاتحادية في مانهاتن الجمعة بإنهاء الدعوى طوعا. ولم يرد محامو ألن وأمازون على طلبات للتعليق.

ورفع ألن الدعوى على أمازون في فبراير قائلا إنها لا يمكن أن تتخلى عن خطط توزيع فيلمه "يوم ممطر في نيويورك" (إيه ريني داي إن نيويورك) بسبب زعم "لا أساس له" بأنه تحرش جنسيا بابنته بالتبني ديلان فارو في عام 1992.

وردت أمازون في وثائق المحكمة قائلة إن تعليقات ألن المرتبطة بحركة (#مي_تو) التي بدأت في أواخر 2017 ضمنت أن الشركة لن تحقق الأرباح المتوقعة من عقدها معه، مبررة قرارها إنهاء العلاقة.