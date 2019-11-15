تحقيق عزل ترامب.. بيلوسي تتحدث عن "رشوة"

قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الخميس إن ما قام به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يتعلق بقضية أوكرانيا يصل إلى حد "الرشوة" وإنه "أقر" بذلك.

وجاءت تصريحات بيلوسي بعد أن عقد مجلس النواب أول جلسة علنية الأربعاء في إطار التحقيق لعزل الرئيس، والذي يستند على مكالمة هاتفية أجراها في 25 يوليو مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه طلب منه فتح تحقيق بشأن المرشح الأوفر حظا في منافسته في انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن وابنه هانتر في تهم فساد، وقالوا إنه حجب مساعدة عسكرية عن أوكرانيا وربطها بفتح التحقيق.

لكن ترامب نفى ارتكابه أي مخالفة ووصف محادثته الهاتفية بأنها كانت "مثالية".

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحفي الخميس: "ما أقر به الرئيس وقال إنه مثالي، قلت أنا إنه خطأ تماما. إنه رشوة".

وقالت إن "منح أو حجب المساعدة العسكرية مقابل بيان علني بإجراء تحقيق مزيف في الانتخابات هو رشوة".

الجدير بالذكر أن تصويت مجلس النواب على عزل ترامب يحيله إلى محاكمة لعزله أمام مجلس الشيوخ لكن قد يواجه الديمقراطيون معضلة أن الجمهوريين يحظون بغالبية مقاعده.