866 متوفى تبرعوا لحملة أردوغان

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية الخميس أن تبرعات باسم 866 متوفى قدمت لحملة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وكشفت اللجنة أن الانتخابات الرئاسية التي عقدت في 24 حزيران/يونيو الماضي شهدت مخالفات غريبة، وقد حطم فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم رقما قياسيا في تبرعات الموتى.

وتلقى مرشحو المعارضة أيضا تبرعات من متوفين ولكن بنسبة أقل مقارنة بأردوغان، إذ حصل المرشح الخاسر محرم إنجيه على تبرعات من قبل سبعة متوفين.

وأوضحت الهيئة أن التبرعات التي حصل عليها المرشحون لا توافق القواعد المحددة في قانون انتخابات الرئاسة، وأنه تم تقديم التبرعات للمرشحين بالنيابة عن متوفين.

يذكر أن البرلمان التركي أقر قانونا قبل الانتخابات الرئاسية يجيز للمرشحين تلقي تبرعات نقدية لدعم حملاتهم الانتخابية، إلا أن القانون استثنى المتوفين ومن هم دون الـ18 من التبرع.