متى تستعيد مصر تاريخها؟

حسن منيمنة/

المسألة لا تتوقف على مصر، بل من حيث العمق التاريخي، ورغم الشحّة النسبية بالآثار العظيمة، فإن العراق يضاهي مصر ويزيد عليها. ومع مصر والعراق، فإن كافة دول المنطقة، من اليمن والسودان جنوبا، إلى المغارب غربا، والبحرين شرقا، وسوريا ولبنان شمالا، تعاني من حالة انقطاع حضاري مع نسيجها التاريخي. وفي الحالات التي شهدت سعيا إلى اختراق الحاجز النفسي العازل للتاريخ القديم، جاءت الخطوات متعثرة.

في مصر من يعتز بأن دولته، وفق معايير ملائمة، قد تكون الأقدم في العالم، تجاري الصين بل تتجاوزها. غير أنه، وباستثناء استعمالات عابرة لـ "الأهرام" و "الفراعنة" وما يماثلها من المصطلحات، فإن مصر القديمة عالم غريب بالنسبة لمعظم المصريين قلّ أن يُدخل إلا من بوابة القصص الديني.

غير أن هذا القصص يفرض إطارا مختزلا بعيدا عن الفيض الهائل من الوقائع والوثائق والتي أضحت حاضرة اليوم لتقديم صورة متكاملة عن تاريخ زاخر بالتطورات وعن تشكلات حضارية فذّة متعاقبة على مدى آلاف السنين.

مكانة مصر في العالمين العربي والإسلامي مركزية

يقلّ في المتداول الفكري العام في مصر أخبار السلف الحقيقي لأهل البلاد، وباستثناء دراسات تخصصية يغيب التاريخ بدءا من تهيؤ التبدلات المناخية الضاربة في عمق الزمن والتي جعلت من وادي النيل الخصب الملاذ لجماعات بشرية مختلفة، وما واجهته إزاء العوامل الطبيعية وما اجترحته من حلول اجتماعية وسياسية وعلمية. وذلك رغم أن المصريين اليوم هو الأحفاد المباشرين لأولئك الذين بنوا صروح الحجر الباقية لتشهد على جهودهم. فعلى مدى الألفيات المتعاقبة، وفي حوار مع العراق، بلاد النهرين، السابق في الإبداع والمشعّ ليكون صلبه التأسيسي هو الأساس لإطلاق شرارة الحضارة في معظم الأصقاع، الهند وإيران واليونان، وكافة المشرق وبلاد الغرب، كانت مصر المحرّك والمرجع والمقياس لما هو حضاري. منها نهل مفكرو اليونان منطلقات أفكارهم ولها أقرّوا بالفضل. وهؤلاء المفكرون هم الذين يرى فيهم الغرب اليوم أصله وقدوته وسمت الإنجاز. في مصر نشأت الحكمة وتمثّل العرفان، وإليها جاء القاصدون، وفيها استوطن الحالمون.

غير أن مصر، منذ أمد طويل، وإن كان قصيرا بمقاييسها هي، اختارت أن تضع تراثها وتاريخها جانبا، وإن تستعير من جوارها بعضا من تاريخه لترتديه.

ضاعت بالتالي أخبار عشرات السلاسل من الأسر الحاكمة، وضاع حكما معها كل ما يمتّ إلى الإنسان المصري القديم بصلة، وتراكم الحكام وتداخلوا بشخص "فرعون" الكتابي المبهم والقرآني المتشابه. وضاع قدماء المصريين ليقتصر أحفادهم أو يكادوا على قصص النبيين موسى ويوسف، وأخبار بني إسرائيل، بعبوديتهم وخروجهم، وما صاحبها من نكبات لأهل مصر.

ليس المصريون وحدهم بطبيعة الحال من يساوي بين القصص الديني والتاريخ الوقائعي، بل، من خلال هيمنة النص الكتابي على التصور المسيحي وما بعد المسيحي للتاريخ، فإن المناهج الدراسية الغربية برمّتها تتعاطى مع أوجه من الرواية القصصية الكتابية على أنها تاريخ متّفق عليه.

المعضلة، بالنسبة لمن يقبل بمساواة القصص بالتاريخ هي أن التراث المصري القديم المكتوب والمتوفّر اليوم، الشاسع والمفصّل والشامل لكافة المراحل التاريخية بقدر عال من التجانس والوضوح، يخلو من أية مادة واضحة يمكن تجييرها لإلقاء صفة الوقائعية على القصص الديني.

ليس في هذا الغياب أي انتقاص من أهمية القصص الديني أو صدقيته الإيمانية، ولكنه من التجني على هذا النصوص افتراض تاريخيتها، ومن التعسف على التاريخ إلزامه استيعابها.

يقلّ في المتداول الفكري العام في مصر أخبار السلف الحقيقي لأهل البلاد

فعل الانقطاع الأول بين مصر وشخصيتها الحضارية كان مسيحيا. والمسيحية المولودة من انصهار الخصوصية اليهودية (والتي كانت مدينة الإسكندرية المصرية حاضنة نشأتها) بالعالمية اليونانية، إذ دخلت مصر متعددة في صيغها، من التعبدي إلى العرفاني، سرعان ما تمأسست، رغم الاضطهاد، لتجتث بدورها الملامح الدينية السابقة لها، فتحرق لفائف الكتب وتطمس النقوش والنصوص وتقضي على من هو قادر على قراءتها، مستعيرة للغتها القبطية المسيحية الجديدة، المفعمة بالمفردات اليونانية، الحرف اليوناني نفسه. الوجدان القبطي المصري اليوم أكثر انفتاحا على الماضي القديم، غير أن هذا التوجه جديد ويأتي على الغالب مجاراة لاتضاح أهمية الحضارة المصرية في القراءة الغربية للتاريخ. لا ينقص هذا من قيمة التواصل المستجد، ولكنه يدرجه في إطار التفاعل الفكري مع الخارج قبل الداخل، مع الآخر قبل الذات.

تعميق القطيعة، على مستوى العلم العالي، تحقق مع الابتعاد المزدوج الذي حصل بقدوم الإسلام. غير أن القطيعة العلمية العليا هذه لا تنسحب على الموروث العام. فأصالة الإسلام في مصر تعود إلى اعتناقه من الأوساط الواسعة التي قاومت السلطة الكنسية المؤسساتية، والتي حافظت على عرفانيتها وروحانياتها، وإن بأثواب مسيحية، إذ وجدت في الإسلام طرقا جديدة ومسالك بديلة للبقاء. ليس غريبا أن يكون الحضور الصوفي في مصر واسع النطاق، وليس طارئا أن يكون لمصر "حكومة باطنية" من الأولياء والأقطاب. هو تاريخ ثري من الأصالة الدينية والتي وجدت في الإسلام متنفسا لها، قبل أن يطرأ على الإسلام التبدل المنهجي الذي وقع في القرنين الماضيين، تحت راية الإصلاح والعودة إلى الأصول، وفق المفهوم الحداثي التشذيبي المتستّر بالسلفية.

وعلى مدى القرن الماضي، شهدت مصر تطورين فكريين هاميين، الأول هو انكشاف تراثها التاريخي الضخم من خلال نشاط الآثاريين، ولا سيما منهم المصريين، إذ أصبح بالإمكان متابعة الحياة اليومية للمصري القديم، والإصغاء إلى همومه وتأملاته وأفكاره وقراءاته من خلال كمّ هائل من النصوص قابلة للترجمة وإعادة السرد، والثاني هو تراجع الأميّة التي كانت سائدة في مصر، كما في غيرها، إلى مستويات دنيا. غير أن هذين الخطين بقيا متوازيين.

المصري (المسلم) اليوم منصبّ في متابعته الفكرية على تفصيل سير شخصيات صدر الإسلام وأقوالها وأفعالها. وفي الأمر جدوى ليست دينية وحسب، بل كذلك تاريخية وسياسية. ولكن، أي انقطاع عن التاريخ هو أن تكون أنظار المصريين شاخصة باتجاه حجاز الإسلام وفلسطين المسيحية ومغمضة إزاء نتاج آلاف السنين من آلام الأجداد وأمالهم.

اختارت مصر أن تضع تراثها وتاريخها جانبا، وإن تستعير من جوارها بعضا من تاريخه لترتديه

ليس المطلوب هنا الانغماس التفاخري بما كان وزعم أفضلية تاريخية عاجزة عن أن تصرف على الواقع، ولا تشظية الهويات الجامعة مع الآخرين، عرب ومسلمين ومسيحيين وأفارقة ومتوسطيين، فمصر هي كل ذلك دون شك. ولا في الأمر مكيدة، كما سوف تكون بالتأكيد قراءة أصحاب الفكرة الواحدة، لفصل المصري عن هويته الإسلامية، وكأن هذه الهوية هشّة إلى درجة لا تحتمل النظر إلى ما عداها. بل المسألة هي في إنصاف الذات واحترام التاريخ، واستحواذ تراث من الأجدى أن تكون مصر هي رسولته إلى الإنسانية، فيما الواقع اليوم هو أن اهتمام بعض الغربيين بهذه المادة الثمينة يفوق بأضعاف ما تحظى به ممن هم أجدر بها.

مكانة مصر في العالمين العربي والإسلامي مركزية في إنتاج الطروحات والأفكار والتوجهات، وغياب مصر عن هذا الدور الخطير في العقود الماضية، قصورا وتقصيرا، قد أتاح المجال لما يختلف كمّا ونوعا عمّا صدر عنها في القرون الماضية. ورغم مضي عدة عقود على تراجع الدور المصري، فإن الأمر الواقع يبقى أن المخزون الفكري والثقافي الناتج عن مصر لا يزال المادة الأهم في المجال العربي وما يتعداه.

ربما أن السبيل لعودة مصر الثقافة إلى الريادة في محيطها هو الشروع بما كان غير ممكن بالأمس القريب ولكنه اليوم متاح، أي أن تستعيد مصر تاريخها وتتسع بوعيها للعمق الذي عاشه أسلافها، فتكون بذلك القدوة لغيرها في هذا الجوار، وتفكّ الحصار المفروض على دائرة الاهتمامات لسبر الهوية ومعانيها ولتأمل الخلفية ومراحلها، دون اختزال واهم ودون إفراط مشتت.

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