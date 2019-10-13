"مجازر وحرب إبادة عرقية".. مشاهد تظهر ضحايا القصف التركي على قافلة مدنية

قتل 11 شخصا وأصيب 74 اخرون بجروح في قصف للجيش التركي، اليوم الأحد، لقافلة مدنية تضامنية لعرب من "تل حميس" كانوا متوجهين إلى مدينة رأس العين للتعبير عن رفضهم العمليات العسكرية التركية في المنطقة.

وأفاد مراسل الحرة أن من بين القتلى والجرحى صحفيين محلين وأجانب

من جهتها قالت قوات سوريا الديمقراطية إن الجيش التركي استهدف قافلة مدنيين من سكان شمال شرق سوريا كانوا قد توجهوا إلى مدينة رأس العين للتعبير عن رفضهم للغزو التركي فأوقعت عشرات الضحايا المدنيين قتلى و جرحى.

وأضافت قسد في بيان إن تركيا، وبحضور العديد من وسائل الإعلام العالمية، تستمر مع الفصائل المتحالفة معها بارتكاب "المجازر" بحق المدنيين في شمال و شرق سوريا وتمارس "حرب إبادة عرقية".

وأضاف البيان أن القافلة المتجهة إلى مدينة رأس العين، كان يرافقها العديد من الصحفيين من وسائل الإعلام و بحماية أفراد من قوى الأمن الداخلي، تم استهدافها بشكل مباشر.

وحمل البيان المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له المدنيين من مجازر على يد الجيش التركي على حد وصفه.

يذكر أن تركيا بدأت عملية عسكرية داخل سوريا ضد القوات الكردية، في خطوة لاقت إدانات دولية.