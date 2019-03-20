'مجزرة المسجدين'.. المتهم خطط لهجوم ثالث

أعلن مسؤول كبير في الشرطة النيوزيلندية الأربعاء أن المتهم بتنفيذ الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش كان في طريقه على الأرجح لتنفيذ هجوم ثالث قبل أن توقفه السلطات.

وقال قائد الشرطة النيوزيلندية مايك بوش إن السلطات "تعتقد تماما" أنها أوقفت المشتبه به وهو "في طريقه لتنفيذ هجوم آخر".

وأضاف "لقد تم إنقاذ الأرواح" ، لكنه رفض الخوض في التفاصيل كي لا يصاب "الآخرون بالهلع".

ووجهت تهمة القتل للأسترالي برينتون تارانت (28 عاما) الذي يشتبه أنه المنفذ الرئيسي للهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش أثناء صلاة الجمعة وراح ضحيته 50 شخصا.

وقررت المحكمة استمرار حبس المتهم دون سؤاله عما إذا كان مذنبا وتأجيل المحاكمة إلى الخامس من نيسان/أبريل المقبل، ورجحت الشرطة توجيه اتهامات أخرى إليه.