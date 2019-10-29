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الشرق الأوسط

"رصاص حي ودهس بالسيارات".. مقاطع فيديو توثق هلع المتظاهرين في كربلاء

متظاهرون يشعلون النيران لقطع الطريق على قوات الأمن التي تلاحقهم في كربلاء، الجمعة، 25 أكتوبر

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قال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي إن القوات الأمنية في محافظة كربلاء دهست بسياراتها عددا من المتظاهرين، وأصابت آخرين بالرصاص الحي.

وتداول الناشطون مقاطع فيديو تظهر حالة الهلع التي سيطرت على مناطق في المدينة، وتسمع أصوات إطلاق النار بكثافة بينما يتراكض المتظاهرون مبتعدين عنها.

ويتحدث هذا الناشط عن "13 شهيد ومئات الجرحى".

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أصوات إطلاق النار

وقتل عشرات المظاهرين وأصيب مئات آخرون منذ انطلاق الموجة الثانية من التظاهرات الجمعة، ضد تفشي الفساد في مؤسسات الدولة العراقية.

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