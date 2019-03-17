ضابطة نيوزيلندية.. تخطب بالعربية

في فعالية تأبين لضحايا هجوم كرايست تشيرش المسلح في نيوزيلندا، ألقت ضابطة في الشرطة النيوززيلندية كلمة بدأتها باللغة العربية، قبل أن تبكي حزنا على الضحايا.

الضابطة نائلة حسن قالت إنها قائدة في الشرطة وفخورة بأنها مسلمة، فصفق لها الحضور.

وقالت: "مثل كل زملائي بشرطة نيوزيلاند، أشعر بالصدمة من أحداث كرايست تشيرش. هذا وقت عصيب على أهلنا المسلمين وكل أهالينا هنا في نيوزيلندا وحول العالم".

وتعهدت نائلة حسن، وهي أرفع قيادية مسلمة بشرطة نيوزيلندا، "بفعل كل ما في وسعنا لدعم مجتمعاتنا (في نيوزيلندا) وخاصة المسلمين إن شاء الله".